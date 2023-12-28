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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عاملين وإصابة 2 آخرين في تصادم ميكروباص ودراجة بخارية بسوهاج

صدى البلد

انتهت حياة عاملين بينما أصيب سائق وعامل بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، بناحية الدويرات دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة عاملين وإصابة سائق وعامل بإصابات مختلفة بالجسم؛ إثر تعرضهم لتصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو 'يوسف خ.ع.ع' 25 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز العسيرات، ونتيجة التخطي الخاطئ له اصطدم بالمواجهة بسيارة ميكروباص قيادة المدعو 'محسن ع.ر' 50 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز جرجا.

ونتج عن ذلك مصرع كلاً من: قائد الدراجة البخارية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزي، ومستقل السيارة المدعو 'هاني م.ع' 49 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز العسيرات، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وإصابة كلاً من: قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي "غيبوبة".

ومستقل السيارة المدعو 'صابر ا.ا' 19 سنة، عامل، بجروح بالرأس والفخذين، ويقيم بناحية نجع الخنانسه دائرة مركز العسيرات، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد المصاب الثاني وشقيق المتوفي الأول المدعو 'عبد اللاه خ.ع.ع' 24 سنة، عامل، ويقيم بذات العنوان، بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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