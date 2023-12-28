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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السياحة: نحن بعيدون تماما عن الأحداث والدولة مستقرة جدا بشكل أمني.. فيديو

الأهرامات
الأهرامات

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي للوزارة، إن أكثر من 55% من السياحة المصدرة عالميا تأتي من أوروبا، لذلك تم التركيز على الأسواق الأوروبية.

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وأضاف أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي للوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "98% من القطاع السياحي مملوك للقطاع الخاص، لذلك نحن في شراكة كبيرة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي".

 

وأشار: "ركزنا خلال الفترة الماضية على الاتصال بشكل مباشر مع شركائنا من مشغلي خطوط الطيران الأجنبية عن طريق برنامج تحفيز الطيران، وتم تعديل برنامج تحفيز الطيران، وتم مضاعفة استثماراتنا في البرامج التسويقية المشتركة لأكثر من الضعف عن طريق هيئة تنشيط السياحة".

وأوضح: "مع بداية شهر أكتوبر والأحداث في المنطقة كان هناك تباطؤ في الحجوزات المستقبلية، وتجاوزنا ذلك عن طريق التعاقد مع العديد من شركات العلاقات العامة في الأسواق الرئيسة والتواصل مع الصحفيين المتخصصين في الشأن السياحي".

وأكد: "نحن بعيدين تماما عن الأحداث والدولة مستقرة جدا بشكل أمني"، مضيفا: "مستمرين في التواصل مع السفراء والدول الأجنبية وشركائنا في الداخل والخارج لطمأنة العملاء والسائحين على ما لدينا من أمن وأمان ومنتج سياحي قوي جدا ومتفرد في المنطقة والعالم".
 

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