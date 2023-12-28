4 تحركات من السياحة لترويج مقاصد مصر.. تعرف عليها

يمثِّل الترويج والتنشيط السياحي أداة قوية نحو ترويج المقاصد المصرية ومنتجاتها وقوة مصر الناعمة لجذب ملايين السائحين سنويا، وفى إطار ذلك نسرد أبرز ما حققته وزارة السياحة والأثار في 2023 نحو ذلك الملف.



الإستراتيجيات الترويجية والحملات



أطلقت وزارة السياحة والأثار حملة للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مباريات الدوري الإنجليزي English Premier League (أكتوبر2023) ، إطلاق الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الأسواق الرئيسية تحت عن عنوان "Your Expectations are History" (مارس 2023) .

كما أطلقت حملة دعائية للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مباريات الدوري الإنجليزي (موسم 2023-2024) ، والمشاركة في رعاية مباراة نهائي كأس السوبر (أغسطس 2023) .

ونفذت الوزارة 2 إعلان عبارة عن Advertorial في مجلة Touristik Aktuell(سبتمبر 2023) ، وحملة إعلانية بعدد 8 مجلات مهنية إيطالية على هامش معرض TTG ( أكتوبر 2023)،و توفير مساحة إعلانية لعرض فيلم دعائي عن مصر بمهرجان Berlin Festeval of Lights 2023 (أكتوبر 2023)- الدعاية لمصر خلال عدد (5) مباريات ببطولة ويمبلدون للتنس (2023).

وشملت جهود الوزارة في تنظيم حملات مشتركة مع عدد من منظمي الرحلات في الأسواق السياحية المختلفة: حملة إعلانية مشتركة مع شركة الطيران British Airways بالسوق البريطاني (أبريل- ديسمبر 2023) خاصة بإطلاق خط الطيران المباشر بين مطاري Gatwick وشرم الشيخ.

ونفذت قافلة سياحية Roadshow مع منظم الرحلات الألماني LMX في 12 مدينة ألمانية ، و حملة ترويجية بالسوق البريطاني مع منظم الرحلات Easyjet ، ندوة مع منظم الرحلات Coral Travel للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الروسي ،تنفيذ ورشة عمل مع منظم الرحلات الألماني Alltours ،حملة إعلانية مشتركة مع شركة الطيران Condor Airlines.

ودشنت حملة مشتركة مع منظم الرحلات Hotelplanبالسوق السويسري ، تنفيذ ورشة عمل مع منظم الرحلات الألماني Ferien Touristik ببرلين، حملة ترويجية مع منظم الرحلات الإنجليزي Love Holidays ، حملة ترويجية مع منظم الرحلات الألماني Vtours ،وحملة ترويجية مع منظم الرحلات البولندي Coral Travel ( أكتوبر 2023 - يناير 2024) - حملة ترويجية مع منظم الرحلات النمساوي FTI ، و التعاقد مع خبير دولي لتنفيذ الحملة الترويجية لسياحة اليخوت ومشاركة مصر في معرض موناكو لليخوت الفائقة.

الفعاليات والأحداث الداخلية والخارجية



شاركت وزارة السياحة و الأثار مع وزارة الثقافة في عدد من الفعاليات بالمناطق الأثرية مثل احتفالية تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل – مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء – مهرجان سماع للإنشاد الديني – مهرجان الموسيقى العربية - معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 45.

رعاية واستضافة العديد من البطولات الرياضية والمهرجانات والفاعليات المحلية والدولية، ومنها على سبيل المثال:– ماراثون الأقصر الدولي للجري – بطولة الجونة الدولية للإسكواش ،نصف ماراثون الأهرامات ، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

كما تم استضافة مدونين ومؤثرين مصريين وعرب وأجانب من جنسيات مختلفة يتمتعون بنسب متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استضافة وفود إعلامية من العديد من دول العالم ،و تنظيم سلسلة جولات ترويجية لعالم الآثار ووزير الآثار الأسبق للدكتور زاهي حواس للترويج لمنتج السياحة الثقافية بدول منطقة البلطيق (استونيا- لاتفيا- ليتوانيا)، والعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ومدينتي طوكيو وناجويا بدولة اليابان (سبتمبر 2023).

وإطلاق برنامج تدريبي عبر شبكة الإنترنت لتعريف وكلاء السياحة والسفر بالأسواق المستهدفة بالمقاصد السياحية المصرية ومناطق الجذب السياحي وكل ما يهم السائح من معلومات، استهلته بالسوق البريطاني (www.egyptspecialist.com) مايو(2023).

المشاركة في البورصات السياحية العالمية



شاركت الوزارة في العديد من البورصات العالمية أبرزها ،بورصة لندن السياحية (WTM) بالمملكة المتحدة – بورصة برلين السياحية (ITB) بألمانيا – بورصة مدريد السياحية (FITUR) بإسبانيا – بورصة ميلانو السياحية (BIT) بإيطاليا –معرض IFTM Top Resa في باريس بفرنسا –– معرض TTG Rimini في ريميني بإيطاليا- المعرض السياحي الدولي IGTM المتخصص في سياحة الجولف في روما بإيطاليا، وفي نسخة المعرض في العاصمة البرتغالية لشبونة (أكتوبر 2023)- المعرض السياحي الدولي Tourism Expo Jaban– معرض IMEX America المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات بمدينة لاس فيجاس الأمريكية – معرض هوليداي ورلد، بالعاصمة التشيكية براغ- المعرض السياحي الدولي WTM Latin America بمدينة ساوبولو بالبرازيل.

إجراءات وأنشطة لتعزيز الجهود الترويجية



وافق مجالس إدارة كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، على تقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران تحت مسمى “Booster Incentive"، تسرى من 18 ديسمبر 2023 وتنتهى فى 17 مارس2024، وذلك في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل 2024.

