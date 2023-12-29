عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الحمل 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج الحمل 2024
برج الحمل 2024

يتميز مواليد برج الحمل بأنهم أصدقاء أوفياء، يبحثون عن الخير لنشره، شخص مغامر ويستطيع السفر الى أماكن متعددة في آن واحد.

وإليكم في هذا التقرير توقعات برج الحمل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

txt

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

txt

توقعات الأبراج 2024.. هؤلاء الأكثر حظا في الزواج

توقعات برج الحمل 2024

الجهود ستكون ناجحة، ستكون هناك حاجة لصيانة وتحديث وظائف الملكية، ستكون هناك تغييرات في العمل، سيكون هناك صعود وهبوط بعد شهر مايو. ستكون هناك فوائد مرغوبة. 

توقعات برج الحمل مهنيا 2024

مهنيا سيكون هناك نقل وترقية في المكان المطلوب في الوظيفة، سوف يزيد الدخل من العمل الخاص، وسوف تحصل على الدعم من كبار السن. 

توقعات برج الحمل 2024 صحيا 

يمكن أن تحدث أمراض مثل الغازات والصفراء واضطرابات الدم والسكري وما إلى ذلك. قد يكون هناك توتر وخلافات في المنزل. 

توقعات برج الحمل 2024 عاطفيا

يودع بعض مواليد برج الحمل العزوبية خلال عام 2024، ولكن يجب أن تتمهل عند الاختيار.

برج الحمل برج الحمل مهنيا توقعات الأبراج 2024 توقعات برج الحمل توقعات برج الحمل مهنيا توقعات الابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

خطوبة ابنة مدرب الأهلي اليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري..من هو؟

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

هل ستصل أسعار الذهب إلى 4000 جنيه للجرام؟.. شعبة الذهب ترد

هجاص.. تعليق ناري من إمام عاشور على الشامتين

موضوعات متعلقة

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023: لقاء بشخص مميز

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023: زيادة الراتب

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023: أزمة مالية

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023: مشاكل صحية

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023: خلافات زوجية

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023: تحذير للمتزوجين

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023: مشكلات عاطفية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 28 ديسمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

شمس الكويتية تتغزل فى الشعب المصري: الغريب يعامل بتقدير عال

تويوتا كورولا 2024 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف بكام

الداخلية تحذر كل السائقين على الطرق لهذا السبب

هذا ما تسببه الكلاب والقطط لـ كبار السن.. تفاصيل

بعد انفصالهما .. شاهد صور جمعت بين رنا رئيس وخطيبها

صعبة..أول تعليق من مصطفى شوبير بعد فوز الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيرارد كلمة السر.. ما النادي السعودي المزاحم لاتحاد جدة بصفقة محمد صلاح؟

خطأ فى تخزين الللحمة والفراخ يفسدها.. لن تتوقعه

موفر ولذيذ.. طريقة عمل بلح الشام بدون قلي بالزيت

خطأ كارثي يفعله معظمنا يسبب الجلطة

فيديو

شاهد .. كهربا "يكهرب" موديست احتفالا بكأس السوبر

شاهد .. سقوط إمام عاشور أثناء احتفاله بكأس السوبر

زعلان من نفسه.. الشناوي يحيي مصطفي شوبير قبل مغادرة مراسم التتويج

شاهد .. حماقي وكهربا يشعلان ملعب محمد بن زايد احتفالا بالسوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ