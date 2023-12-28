نتنياهو يلغي اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن حكم غزة بعد انتهاء الحرب

ألغى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اجتماعا لمجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي كان من المفترض عقده الليلة لمناقشة خطة بشأن من سيحكم غزة بعد الحرب.

ورفض نتنياهو عقد أي اجتماعات من هذا القبيل حتى الآن، مما أثار غضب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تقول إن الفشل في التخطيط لمن سيحكم غزة بعد الحرب سيؤدي إلى تورط الجيش الإسرائيلي في القطاع إلى أجل غير مسمى.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي تأثر بشركائه في الائتلاف اليميني المتطرف الذين رفضوا بالمثل أي نقاش حول حكم السلطة الفلسطينية في غزة، وهو الأمر الذي لا يترك سوى القليل من الخيارات الأخرى، إن وجدت، لكن يبدو أن نتنياهو ملتزم بالحفاظ على ائتلافه سليماً، وبالتالي سعى إلى تأخير مناقشات "اليوم التالي" لما يقرب من ثلاثة أشهر.

وبعد وقت قصير من الموعد المقرر لاجتماع الليلة، أعلن حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بزعامة بتسلئيل سموتريتش أنه سيعقد اجتماع حزبه الخاص احتجاجا على استبعاده من المناقشة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو وافق على مناقشة الأمر في جلسة الثلاثاء المقبل للمجلس الوزاري بأكمله.