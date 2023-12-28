سها عيد عن طاقة المكان: علم أكاديمي يدرس في الخارج.. فيديو

تحدثت سها عيد خبيرة طاقة المكان، عن طاقة المكان، قائلة: "طاقة المكان هي علم أكاديمي يدرس في الخارج ويعتبر من العلوم القديمة".

وأضافت سها عيد خبيرة طاقة المكان، خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "طاقة المكان تختص بكيفية هندسة طاقة المكان، وكيف يكون لدينا هندسة مضبوطة في الفراغ المحيط بنا".

وأشارت: "المكان مقصود به البيت أو المحل التجاري أو المشروع التجاري أو الميدان أو الشارع أو أي مكان نجلس فيه نستطيع أن نأخذ منه طاقة إيجابية"، معقبة: "مثل كيف أن يؤثر البيت على إيجابيا وسلبيا على سلوك الذين يعيشون فيه".



وتابعت سها عيد خبيرة طاقة المكان،: "طاقة المكان منظومة متكاملة تشمل الاتجاهات الجغرافية، وهي منظومة هندسية بتوازن طاقي في المكان".

