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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بعد تصعيد إيران برنامجها النووي

النووي الإيراني
النووي الإيراني

أصدرت أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانا مشتركا في أعقاب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي بموجبه قامت إيران بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم إلى 60٪.

وجاء في البيان المشترك: “على إيران التراجع عن ذلك القرار فوراً ووقف تصعيد برنامجها النووي.. نحن مازلنا ملتزمين بالحل الدبلوماسي ونؤكد من جديد تصميمنا على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور أسلحة نووية”.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيادة إيران تخصيب اليورانيوم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ" إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة إيران إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.

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وأضاف المتحدث أن "التصعيد النووي الإيراني يثير القلق أكثر في الوقت الذي يواصل فيه الوكلاء المدعومين من إيران أنشطتهم الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الأخير بطائرات بدون طيار ومحاولات أخرى لشن هجمات في العراق وسوريا وهجمات الحوثيين ضد سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت أن إيران كثفت إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.

ايران أمريكا فرنسا المانيا بريطانيا

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