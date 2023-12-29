خطورة التكفير والفتوى بدون علم.. أحدث إصدارات رؤية بهيئة الكتاب

في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والثقافة، أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية باللغات الأجنبية) كتاب : " خطورة التكفير والفتوى بدون علم " باللغة الصينية، من إشراف وتقديم معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .



وهذا الكتاب يؤكد أن الإسلام دين يكفل حرية الاعتقاد : فـ “لا إكراه في الدين” ، وأنه يسوي بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم دون تمييز ، وأن عماده العدل والرحمة وصيانة القيم والدفاع عنها ، وقبول التنوع واعتباره سرًّا من أسرار عمارة الكون .

ويبين أن الإسلام دين يحترم العقل أداة للفكر الصحيح ، وأنه بريء مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفير، أو الفتوى بدون علم ، وأنه لا يصح أن يحتج على الإسلام بأخطاء بعض المنتسبين إليه ، ولا بسوء فهمهم له ، أو انحرافهم عن منهجه ، كما لا يصح أن يحتج على الأديان الأخرى بأخطاء بعض المنتسبين إليها.

ويوضح أن الفتوى بغير علم إثمٌ عظيمٌ ومفسدةٌ كبيرةٌ ، وأن من تجرأ على الفتوى بغير علم فأصاب فعليه وزر ، فإن أخطأ فعليه وزران : وزر لخطئه وآخر لجرأته على الفتوى .