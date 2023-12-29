دعاء يجمع خير الدنيا والآخرة كلها مكون من 7 كلمات .. احرص عليه

الإنسان بفطرته التي خلقه الله بها يبحث دائما عن الخير لنفسه أينما كان ، وهذه طبيعة بشرية غير قابلة للنقاش ، وكلنا نتمنى أن نجمع بين خيري الدنيا والآخرة ، وهذا لم يتأتى إلا بالعمل الجاد وطاعة الله والمواظبة على السنن والنوافل.

دعاء يجمع خير الدنيا والآخرة كلها

قال الشيخ رمضان عبد الرازق ، الداعية الإسلامي، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد السجود الأول في الصلاة ويجلس بين السجدتين ويقول “اللهم اغفر لي وارحمني وارفعنى واجبرنى وعافني وارزقنى واهدني”.

وأوضح الداعية الإسلامي أن هذا الدعاء من 7 كلمات فقط لكنه يجمع خير الدنيا والآخرة كلها، لذلك علينا أن نحرص على تعلمه وتعليمه لأولادنا وحفظه وترديده .

فضل حسبنا الله ونعم الوكيل

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن "حسبنا الله ونعم الوكيل" معناها الاكتفاء بالله وحده، والاستغناء عن الخلق ، فهو الذي يكفيني، وهو الذي يستجيب دعائي، وهو الذي يحقق مطلبي، وهو الذي يصلني إلى مقصودي؛ فهو سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ومع كل شي، وبعد كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وبكل شيء محيط.



وأضاف جمعة أنه كان الاشتغال بذكر هذه الكلمة المباركة هو حال الذاكرين المعلقة قلوبهم بالله رب العالمين «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أحسن ما أعطي السائلين» هذه الحالة حالة المبادرة من الله سبحانه وتعالى قبل الطلب تتأتى بإخلاص العبادة.



وتابع: عن ابن عباس –رضى الله تعالى عنهما- : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار ، وقالها محمد - صلى الله عليه وسلم - حين قالوا ( إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) . [صحيح البخاري]



وكان من مجربات أهل الله الذكر ب (حسبنا الله ونعم الوكيل) 450 مرة، فهى وقاية وكفاية وصرف للسوء .

أفضل دعاء قبل النوم للرزق لا يرد

أفضل دعاء قبل النوم للرزق لا يرد في آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ورد فيه عدة أدعية ينبغي الحرص على ترديدها يوميًا قبل النوم لجلب الرزق سريعا خاصة في آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-، لعل به نلحق ما فاتنا من خيرات، لكن ينبغي عند ترديد أفضل دعاء قبل النوم للرزق لا يرد في آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- الدعاء به بثقة تامة بالله عز وجل، ومن أمثلة أفضل دعاء قبل النوم للرزق لا يرد في آخر شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ما يلي:

1. «يا مقيل العثرات، ياقاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب» .

2. «اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب» .

3. «اللهم ياباسط اليدين بلعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير» .

4. « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد،وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

5. «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه» .

6. «اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لاأرجو أحدا غيرك ، اللهم وماضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يارب العالمين » .

7. «اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك » .

8. « اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء سبحان الله المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون» .

9. «اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولانصب إنك على كل شيء قدير».

10. «اللهم لاتجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لايطغى وصحة لاتلهي».