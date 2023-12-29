إبراهيم عبد الجواد عن هدف موديست: مفعول حقنة لهيطة

علق الإعلامي إبراهيم عبدالجواد علي هدف موديست من مباراة الاهلي بالسوبر المصري امام فيوتشر.

و كتب إبراهيم عبدالجواد : أخيرًا المكنة طلعت قماش 🔥🔴 إبراهيم عبدالجواد يتغنى بهدف موديست الحاسم في تتويج الأهلي ومفعول حقنة لهيطة بعد التسجيل



وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.