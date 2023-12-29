تحذيرات مهمة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول

أعلنت جامعة القاهرة ، عددا من التنبيهات قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

تعليمات قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول



1- يمنع دخول الطالب إلى لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بداية الامتحان بحد أقصى و بدون مبرر .

2- يجب على كل طالب أن يترك أى كتب أو مذكرات أو أى ورق يتعلق بمادة الأمتحان خارج اللجنه الإمتحانية .

3- يجب على كل طالب النظر فى ورقة الأسئلة الخاصة به وورقة إجابته فقط ولا ينشغل بالنظر لمن حوله أو أمامه أو بمن خلفة .

4- يمنع أصطحاب الطلاب للهاتف المحمول الخاصة به أو الساعة الذكية أو السماعات الذكية و فى حالة إحضار الطلاب لاى من هذه الأدورات معه لا بد من القيام بإغلاقها

5- فى حالة الغش أو الشروع فيه عن طريق التليفون المحمول أوالساعة الذكية لن يتم تسليم أداة الغش إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب الإبتدائى و صيرورته نهائيا بفوات ميعاد الطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافى للطلاب .