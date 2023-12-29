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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحذيرات مهمة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة ، عددا من التنبيهات قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

تعليمات قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول


1- يمنع دخول الطالب إلى لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بداية الامتحان بحد أقصى و بدون مبرر .

2- يجب على كل طالب أن يترك أى كتب أو مذكرات أو أى ورق يتعلق بمادة الأمتحان خارج اللجنه الإمتحانية .

 

 

3- يجب على كل طالب النظر فى ورقة الأسئلة الخاصة به وورقة إجابته فقط ولا ينشغل بالنظر لمن حوله أو أمامه أو بمن خلفة .

4- يمنع أصطحاب الطلاب للهاتف المحمول الخاصة به أو الساعة الذكية أو السماعات الذكية و فى حالة إحضار الطلاب لاى من هذه الأدورات معه لا بد من القيام بإغلاقها

5- فى حالة الغش أو الشروع فيه عن طريق التليفون المحمول أوالساعة الذكية لن يتم تسليم أداة الغش إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب الإبتدائى و صيرورته نهائيا بفوات ميعاد الطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافى للطلاب .

 

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