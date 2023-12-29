لتوظيف 48 ألف شخص.. إسرائيل تمول إنتل بـ 3.2 مليار دولار لإنشاء مصنع جديد

قررت حكومة الكيان الصهويني المحتل للأراضي الفلسطينية منح شركة “إنتل” الأمريكية 3.2 مليارات دولار أمريكية، لإنشاء مصنع جديد للرقاقات بقيمة 25 مليار دولار.

وبحسب “رويترز”، تسعى إنتل لبناء مصنعها في جنوب الكيان الصهيوني، ليكون المصنع هو الاستثمار الأضخم للعلامة الأمريكية على الأراضي المحتلة.

لتعلن انتل من خلال تصريحها الرسمي أن خطتها التوسعية في مدينة “كريات جات” في غاية الأهمية من أجل تنشيط حركة التوريد العالمية وجعلها أكثر سهولة، كما أنه من المنتظر إقامة استثمارات أخرى بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في القريب العاجل.

استغرقت عملية الموافقة على المنحة المالية لعلامة “إنتل” حوالى شهر كامل؛ بسبب ضخامة قيمتها والتخطيط لكيفية الاستفادة لاحقاً لأقصى درجة من الفوائد المالية والاقتصادية جراء ذلك.

من ناحية أخرى تسعى “إنتل” لإنفاق 33 مليار دولار في ألمانيا لتطوير صناعة الرقاقات في مدينة ماجديبورج، ضمن الحملة المكبرة للعلامة الأمريكية في أوروبا لزيادة القدرة الإنتاجية لصناعة الرقاقات.

يذكر أنه في عام 2022، كشفت “إنتل” أنها تنوي استثمار 100 مليار دولار لبناء أكبر مجمع لصناعة الرقاقات في العالم بولاية أوهايو الأمريكية.

توظيف 48 ألف شخص

كما تخطط “إنتل” لتوظيف 42 ألف موظف في الفترة القادمة بمصنعها Fab 28 في الأراضي المحتلة، الذى ينتج رقاقات بمعمارية تصنيع 7 نانومتر و 10 نانومتر، والذي يعمل فيه حالياً 12 ألف موظف، ومن المنتظر ان يعمل بكامل طاقته الإنتاجية بحلول عام 2028.