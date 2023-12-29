بعد رحيله.. من هو المهندس الفرنسي صاحب فكرة توحيد أوروبا ؟

توفي رئيس المفوضية الأوروبية السابق جاك ديلور، الذي يوصف بأنه مؤسس السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، أمس، في منزله في باريس عن عمر يناهز 98 عاما.

وجاء خبر الوفاة حسبما ذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن ابنته مارتين أوبري، كان ديلور الاشتراكي الفرنسي، الذي كان من أشد المؤيدين للتكامل الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، وقد حقق مسيرة سياسية رفيعة المستوى في بلاده.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” شغل منصب وزير المالية من عام 1981 إلى عام 1984. وكان أيضًا عضوًا في البرلمان الأوروبي في البرلمان الأوروبي. بين عامي 1979 و1981.

مهندس فرنسي صاحب فكرة توحيد أوروبا

ترأس السياسي لجنة المجتمعات الأوروبية، التي أعيدت تسميتها بالمفوضية الأوروبية في عام 1985، وشغل منصب رئيسها لثلاث فترات حتى نهاية عام 1994، وهي فترة أطول من أي شخص آخر يشغل هذا المنصب. وتحت قيادته، أنهت الكتلة السوق الموحدة المتكاملة ووافقت على تقديم عملة موحدة، اليورو.

في عهد ديلور، أنشأ الاتحاد الأوروبي اتفاقية شنغن للسفر داخل أوروبا، بالإضافة إلى برنامج إيراسموس لتبادل الطلاب. وبعد ترك منصبه في المفوضية، اختار عدم الترشح للرئاسة الفرنسية، على الرغم من تقدمه القوي في استطلاعات الرأي.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بديلور يوم الأربعاء عبر موقع X، تويتر سابقا، ووصفه بأنه "حرفي لا ينضب لأوروبا لدينا، ومناضل من أجل العدالة الإنسانية".

وأضاف: “كان جاك ديلور هو كل هذه الأشياء. إن التزامه ومثله واستقامته سوف تلهمنا دائمًا”.