على مسرح أبو بكر سالم..الهضبة يقدم لأول مرة أغاني ألبومه الجديد مكانك|صور

أحيا المطرب عمرو دياب، أمس الخميس حفل غنائى ضخم على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، وسط حضور الآلاف من جمهوره.



وقدم عمرو دياب لأول مرة أغاني البومه الجديد مكانك والذى طرحه أمس الخميس عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وكان من بين هذه الأغنيات أغنية سلامك وصلى ومعرفش حد بالأسم ده وظبط مودها وواخدين راحتهم والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.





تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد

طرح الفنان عمرو دياب أمس الخميس جميع أغاني ألبومه الجديد مكانك والذى تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.





وشهد ألبوم عمرو دياب الجديد تنوع بين الأغنيات حيث قدم المقسوم والدراما والكلاسيك وكانت البداية مع أغنية بيوحشنا من كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس

وسلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم.

ومعرفش حد بالاسم ده، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم

وظبط مودها كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي

وواخدين راحتهم كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم

ومكانك كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم

وياقمر كلمات مصطفى حدوتة ، لحن عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم

ولوحدنا كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي

والكلام ليك انت كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي

وما تتعوضش بحد كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي

ومابتغيبش كلمات ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم

والمعنويات مرتفعة كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

عمرو دياب يتصدر التريند ومحركات البحث

وفور طرح اغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب تريند السوشيال ميديا خاصة موقع اكس ، وموقع فيس بوك كما تصدر عمرو دياب والبوم مكانك محرك البحث جوجل ، كما تصدرت كلمات أغنية ياقمر من الالبوم تريند السوشيال ميديا كأكثر أغنية بحث الجمهور عن كلماتها خلال الفترة الماضية.