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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة الجمعة.. طريقة عمل صفيحة الدجاج والجبنة

صفيحة الدجاج
صفيحة الدجاج

تعد صفيحة الدجاج من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها في يوم الجمعة خاصة إذا لم يتوفر خبز في المنزل وفي نفس الوقت غير تقليدية وتكسر الروتين.

نعرض لكم طريقة عمل صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
 

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مقادير صفيحة الدجاج والجبنة
250 جرام دقيق

ملح

ملعقة صغيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة زيت ماء دافيء

“ الحشو ”

دجاج مفروم

زيت 
بصل
جبنة شيدر 
طماطم
مرقة 
طريقة عمل صفيحة الدجاج والجبنة
* اخلطى مكونات العجينة في بولة كبيرة حتى تتجانس  وتصبح متماسكة

* افردي العجينة باستخدام النشابة على سطح مرشوش بالدقيق وقطعيها باستخدام القطاعة الدائرية

* اضيفي البصل المفروم مع الملح والفلفل الأسود والمرقة للدجاج المفروم وقسميها كرات صغيرة

*ضعي كور البصل والدجاج داخل العجينة حتى تنفذ واحشي الباقي بالجبنة و اثني الحواف ورصيها في صينية مدهونة سمنة وأدخليها فرن ساخن حتى نضج صفيحة الدجاج وتقدم مع الصوص المفضل

صفيحة الدجاج
صفيحة الدجاج
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