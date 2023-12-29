القبض على 3 أشخاص يتاجرون في العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بحملات أسفرت جهودها فى مديرية أمن جنوب سيناء عن ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمين بمحافظة شرم الشيخ).. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية").

وفى مديرية أمن الغربية تم ضبط (حداد) بدائرة مركز شرطة كفرالزيات.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

وتم ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.