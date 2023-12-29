انتهاء خطة القوافل الطبية لعام 2023 من قرية الإبراهيمية البحرية في دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن انتهاء خطة القوافل الطبية لعام ٢٠٢٣ من قرية الابراهيمية البحرية، بمركز كفر سعد، والتى شهدت إطلاق قافلة طبية متكاملة استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، وتردد عليها ١٥٣٣ مواطنا.

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال تلك القافلة تحويل عدد ٧ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة ،بالإضافة إلى إجراء ٥١٥ تحليل معملى و فحص ٤٠ حالة بالأشعة و ٤٨ حالة أخرى بالسونار ، و تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٠٩ حالة؛ إضافة إلى عقد ١٠ ندوات توعوية تردد عليها ١٥٨ مواطنا.