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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جدد حياتك.. 5 نصائح لقضاء عطلة رومانسية في نهاية الأسبوع

التعبير عن الحب
التعبير عن الحب

يعد يوم العطلة الأسبوعية فرصة جيدة لعيش أجواء رومانسية واستعادة حالة الحب بين الزوجين وأخذ راحة من متاعب الحياة .

وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم عدة طرق لقضاء عطلة نهاية أسبوع رومانسية للأزواج

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خطط لشيء مميز. 

لا تدع عطلة نهاية الأسبوع تمر دون أي جهد و خطط لشيء مميز ، مثل تناول العشاء في مطعم فاخر أو الذهاب في نزهة إلى مكان جميل.
ركز على بعضكما البعض واقض وقتًا معًا دون أي تشتيت واترك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية جانبًا واستمتع ببعضكما البعض.
كن مبدعًا

 لا تخف من التفكير خارج الصندوق وهناك العديد من الطرق لقضاء عطلة نهاية أسبوع رومانسية ، لذا كن مبدعًا وابحث عن شيء يناسب كلاكما.
اصنع ذكريات

خذ بعض الصور أو مقاطع الفيديو لتذكر عطلة نهاية الأسبوع الرومانسية الخاصة بك.
كن ممتنًا

خذ بعض الوقت لشكر شريكك على كل شيء يفعله من أجلك.

عطلة نهاية أسبوع رومانسية


إليك بعض الأفكار المحددة لقضاء عطلة نهاية أسبوع رومانسية:

تناول العشاء في مطعم فاخر

 اطلب طعامًا لذيذًا وقضاء بعض الوقت مع شريكك في جو رومانسي.
اذهب في نزهة إلى مكان جميل

استمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة وقضاء بعض الوقت معًا في الهواء الطلق.
اذهب إلى السينما أو المسرح وشاهد فيلمًا أو عرضًا معًا وتمتع ببعض الترفيه.
اذهب إلى فندق أو منتجع و خذ استراحة من روتينك اليومي واستمتع ببعض الرفاهية معًا.
افعل شيئًا جديدًا مع شريكك وجرب نشاطًا جديدًا ، مثل ركوب الدراجات أو الطهي أو تعلم لغة جديدة.

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