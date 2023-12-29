تحت عنوان أيادى الشرقية.. السياحة تنظم معرضا لبيع المنتجات اليدوية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي إهتمام المحافظة بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، من خلال تنظيم معارض داخل وخارج المحافظة لإتاحة الفرص التسويقية لمنتجاتهم اليدوية.

يأتي ذلك من منطلق اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بقطاع الصناعات الحرفية واليدوية والدور الأساسي الذي تتولاه وزارة التنمية المحلية في نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية والعمل على إيجاد آليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة، من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة تتجسد في مبادرة" أيادى مصر" وذلك لخلق فرص للشباب ممن يمتلكون مهارة في حرفة لمساعدته في عرض إبداعاته وأعماله وتسويقها، وزيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية الحرف اليدوية وعلاقتها بالتراث المصري، وخلق تجربة فريدة للزوار الراغبين في اقتناء المنتجات الفريدة والمبتكرة.

من جانبها أشارت الدكتور رشا حسن مدير إدارة السياحة بالديوان العام الي ان إدارة السياحة نظمت امس معرض تحت عنوان " أيادى الشرقية " ضمن مبادرة ايادى مصر وذلك بالتنسيق مع نادى الصيد بالدقى لتسويق منتجات الحرف اليدوية التى تتميز بها محافظة الشرقية وذلك بإشتراك عدد 15 حرفى لحرف ( صناعة منتجات البردى – الكليم – العرائس الخشبية – الإكسسوارات والريزن – ملابس ومنتجات بدوية – خرز – كوريشية – منتجات جلدية – أبجورات- مكرميات).