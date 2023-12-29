كتائب القسام: قصفنا تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرقي خان يونس بالهاون

قالت كتائب القسام، اليوم الجمعة:"قصفنا تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرقي مدينة خان يونس بقذائف الهاون".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.



وقالت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء وصلت إلى أكثر من 21 ألف شهيداً.

وقالت الوزارة في بيان لها إن 187 شخصا قتلوا فيما أصيب 312 آخرون في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة في غزة ان "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 21570 شهداء و55915جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

