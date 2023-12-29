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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أطلق النار على الشرطة.. مصرع زعيم عصابة يتاجر في المخدرات والسلاح بالدقهلية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستكمالاً لنجاح الأجهزة الأمنية فى إستهداف أحد أخطر البؤر الإجرامية بالدقهلية تضم 11 عنصر من العناصر شديدى الخطورة الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

 تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء ( زعيم البؤرة الإجرامية أحد العناصر شديدة الخطورة " سبق إتهامه فـى 11 قضية من بينها "مخدرات ، سلاح أبيض، إطلاق أعيرة نارية - مخدرات وسلاح نارى - سرقة بالإكراه – سرقة دراجة نارية " ، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة فى جناية "شروع فى قتل" ، وضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "مخدرات وسلاح نارى - سرقة بالإكراه") بدائرة قسم شرطة أول دمياط .

 تم إستهدافه حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلته القوات إطلاق النار ما أسفر عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية و2خزينة - طبنجة – عدد من الطلقات - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين). تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية إطلاق أعيره نارية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية المواد المخدرة النيابة العامة

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