خبر سار لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

أدى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا للفترة المقبلة.

ويعاني محمود علاء من إصابة في أنكل القدم، ويخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق في أقرب وقت.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.