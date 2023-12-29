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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من رونالدو عن ترتيب أفضل اللاعبين في 2023

رونالدو
رونالدو

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على ترتيب أفضل اللاعبين في عام 2023 وفقا للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.

ونشر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، قد نشر قائمة أفضل 10 لاعبين خلال عام 2023، حيث تصدر النرويجي هالاند القائمة وجاء بعده كيليان مبابي، فيما حل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي ثالثا.

كريستيانو لم يفوت الفرصة للسخرية من هذا الترتيب، حيث علق على القائمة بإيموجي ضاحك، في تعبير لاستغرابه من عدم ورود اسمه في هذه القائمة.

الجدير بالذكر أن “الدون” انفرد بصدارة هدافي العالم برصيد 53 هدفا، متفوقا على الإنجليزي هاري كين، والفرنسي كيليان مبابي.

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