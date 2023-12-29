تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر المواطنين من موجة الطقس السيئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، من الظواهر الجوية والتقلبات الجوية التى تشهدها البلاد .

وشهدت عدد من المحافظات سقوط أمطار امس وكثفت جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق تزامنًا مع التعرض لموجة من الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وتفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة.

وتكون الأجواء مستقرة على أغلب الأنحاء، بحسب الأرصاد ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ،مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأجواء باردة

وبحسب الأرصاد تبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر، الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر .

الأرصاد



وكشفت الأرصاد أن الأمطار تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة

مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

تحذير عاجل

تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا والتي تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب، لذا على قائدي المركبات يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة تجنبا لوقوع حوادث.

وأضاف خبراء الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية .



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 22 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 21 14

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 22 14

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 21 15

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 14

العريش 21 14

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 21 08

كاترين 15 05

الطور 23 14

طابا 23 15

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 21 13

مطروح 21 13

السلوم 20 12

سيوة 21 11

رأس غارب 24 15

الغردقة 24 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 16

الشلاتين 25 18

حلايب 23 19

أبو رماد 24 20

رأس حدربة 23 19

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 23 10

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 11

أسوان 25 12

الوادي الجديد 24 12

أبوسمبل 24 12



