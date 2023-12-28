ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

تشهد البلاد موجة من الأمطار الغزيرة والرعدية والتي تضرب عدة محافظات، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم، الخميس، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

أمطار غزيرة

كما توجد أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال سيناء وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

وكشفت الأرصاد عن وجود أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومحافظة الفيوم والقاهرة الكبرى، قد تغزر على مناطق من القاهرة الجديدة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبحسب الأرصاد تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

تعطيل الدراسة

وأصدر محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، قراراً بتعطيل الدارسة والامتحانات العملية الخاصة بمدارس التربية والتعليم اليوم الخميس، بجميع المدارس في نطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وشمل القرار الطلاب والمعلمون على أن يستثنى من ذلك القيادات الإشرافية، وفقاً لاحتياجات العمل التي يحددها مديري الإدارات.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين، البقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما أهاب بالسائقين، الالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.

ذروة التقلبات الجوية

من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن زيادة فرص ‏وكميات وأماكن سقوط الأمطا، بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متعمق ‏فى طبقات الجو العليا، فضلا عن التأثر بكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من على البحر ‏المتوسط.‏

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن ذروة المنخفض الجوي تكون اليوم الخميس، وستكون الأمطار من متوسطة لغزيرة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح، ومع يوم الجمعة ستقل كميات الأمطار، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب الأرصاد :

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 13

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 21 13

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 14

دمياط 21 16

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 13

السويس 22 14

العريش 21 15

رفح 20 15

رأس سدر 26 15

نخل 20 06

كاترين 16 04

الطور 23 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 20 15

العلمين الجديدة 21 14

مطروح 21 14

السلوم 20 12

سيوة 20 11

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 16

سفاجا 24 16

مرسى علم 25 17

شلاتين 26 18

حلايب 25 19

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 26 20

الفيوم 20 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 12

أسيوط 21 10

سوهاج 21 11

قنا 24 12

الأقصر 24 12

أسوان 23 13

الوادى الجديد 24 10

أبوسمبل 23 13