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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

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أمطار غزيرة ورعدية

وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، قد تكون غزيرة ورعدية مساء على فترات متقطعة.

أمطار غزيرة

كما توقع خبراء الأرصاد وجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أم بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد : 

العظمى الصغرى
القاهرة 21 16
العاصمة الإدارية 21 14
6 أكتوبر 21 14
بنهــــا 21 16
دمنهور 22 14
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 21 15
المنصورة 21 15
الزقازيق 21 15
شبين الكوم 22 16
طنطا 21 15
دمياط 21 14
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 22 13
السويس 23 15
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 26 15
نخل 20 06
كاترين 16 04
الطور 23 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 27 18
الإسكندرية 20 13
العلمين الجديدة 22 14
مطروح 20 12
السلوم 20 11
سيوة 21 13
رأس غارب 26 15
الغردقة 26 16
سفاجا 27 16
مرسى علم 27 17
الشلاتين 27 20
حلايب 25 21
أبو رماد 27 21
رأس حدربة 27 22
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 22 11
أسيوط 22 10
سوهاج 23 11
قنا 24 12
الأقصر 25 12
أسوان 26 13
الوادي الجديد 25 08
أبوسمبل 24 13

الأرصاد القاهرة الكبرى أمطار غزيرة ورعدية أمطار خفيفة هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة

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