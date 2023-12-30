عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

واظب على هذه الصلاة 500 مرة.. سترى النبي يقظة ومناما

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

الصلاة على النبي محمد واحدة من أعظم القربات التي يتحقق بها للمسلم بشارات عدة وتقضى بها حوائج ورغبات لا حصر لها، وفي الثلث الأخير من الليل احرص على هذه الصلاة 500 مرة ليتحقق لك بإذن الله تعالى مرادك في رؤي النبي. 

الصلاة على النبي 500 مرة .. بشرى عظيمة لرؤية جنابه الشريف

يروي الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن العارف بالله سيدي أبو العباس المرسي رضى الله عنه فضل الصلاة على النبي 500 مرة بهذه الصيغة فيقول: إن من واظب على هذه الصلاة في اليوم والليلة خمسمائة مرة لا يموت حتى يجتمع بالنبي ﷺ يقظة ، وإذا كان ذلك مفيدًا لرؤية سيدنا محمد ﷺ يقظة فالأولى أن ذلك يفيد رؤيته منامًا.

وصيغة الصلاة على النبي 500 مرة هي: اللَّهـُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمـِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

ومن صيغ الصلاة على النبي

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ الحبيب إذا عُدِمَ الحبيبُ، والطَّبيب إذا عزَّ الطَّبيبُ راحةِ القلوبِ إذا اشتدَّتِ الكروبُ ، سرِّ الدَّواءِ وأصلِ الشِّفَاءِ، وعنايةِ السَّماءِ، ومصدرِ الرَّجاءِ ، صلَّى الله عليه وعلى آله الأوفياءِ الرُّحماءِ؛ صلاةً مُحيطةً بجميع الكمالاتِ، عاليةً على سائرِ الصَّلواتِ، تُطهِّرُنا بها من غرورِ النَّفسِ، وشواغلِ الحسِّ، وسيِّئاتِ الذُّنوب ، وخائنةِ الأعيُن وما تُخفى الصُّدور ، صلاةً تغفر لنا بها جميع الزَّلاَّت والهفواتِ، وتسترنا بها في الحياةِ ، وترحمنا بها بعد الممات.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً، وَلَهُ جَزَاءً، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالمَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِى وَعَدْتَهُ، وَاجْزهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ ، وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيَّاً عَنْ قَوْمِهِ، وَرَسُولَاً عَنْ أُمَّتِهِ، وَصَلِّ على جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَضْرَةِ الأَسرَارِ، وَمَنْبَعِ الْأَنوَارِ، مُطَهِّرِ النُّفُوسِ مِنَ الرَّزَائِلِ، وَأَجْمَلِ مَوْلُودٍ فِي سَائِرِ الْقَبَائِلِ، عَرُوسِ الْمَمْلَكَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَإِمَامِ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ، مُعَلِّمِ الْخَيْرِ وَأَعْلَمِ الْخَلْقِ، وَنَاصِحِ الْأُمَّةِ ، وَمُرْشِدِهَا إِلَى الْحَقِّ ، أَكْرَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّادَاتِ، وَقُطْبِ دَوَائِرِ السَّعَادَاتِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ مَقَامِهِ، وَإِجْلَالِهِ وَإِعْظَامِهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَى، وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى. وردت عن سيدنا الشيخ أبي المواهب الشاذلي -رضى الله عنه- في حزب الفردانية.
 

ما حكم قرآن الجمعة وختام الصلاة جهرا؟.. دار الإفتاء تجيب

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج .. كررها 300 مرة فقط

فضل الصلاة العظيمية

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ، الَّذِي مَلأَ أَرْكَانَ عَرْشِ اللهِ الْعَظِيمِ، وَقَامَتْ بِهِ عَوَالِمُ اللهِ الْعَظِيمِ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مَوْلَاَنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ ، وَعَلَى آلِ نَبِيِّ اللهِ الْعَظِيمِ ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِ اللهِ الْعَظِيمِ ، فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللهِ الْعَظِيمِ ، صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَامِ اللهِ الْعَظِيمِ ، تَعْظِيمًا لِحَقِّكَ يَا مَوْلَاَنَا يَا مُحَمَّدُ يَا ذَا الْخُلُقِ الْعَظِيمِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَمَا جَمَعْتَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالنَّفْسِ، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، يَقَظَةً وَمَنَامًا ، وَاجْعَلْهُ يَا ربِّ رُوحًا لِذَاتِي مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ ، فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ يَا عَظِيمُ.

بشرى عظيمة : قال الشيخ أحمد بن إدريس رضى الله عنه : قال النبي ﷺ : يا أحمد قد أعطيتك مفاتيح السماوات والأرض وهى (الذكر المخصوص، والصلاة العظيمية، والاستغفار الكبير).

بشرى عظيمة : قال الشيخ أحمد بن إدريس رضى الله عنه : لقد لقنها لي النبي ﷺ من غير واسطة فصرت أُلقن المريدين كما لقنني النبي ﷺ.

بشرى عظيمة: قال الشيخ أحمد بن إدريس رضى الله عنه : قال النبي ﷺ لي : (لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله) خزنتها لك يا أحمد ما سبقك إليها أحد علمها أصحابك يسبقون بها.

بشرى منامية : قال الشيخ صالح الجعفري رضى الله عنه (إمام ومدرس بالجامع الأزهر) في رسالة الأوراد الإدريسية صـ 73 – 74 : ورد في الصلاة العظيمية أن بعض الأولياء في زمانه رأى النبي ﷺ يحث على الصلاة العظيمية، ويذكر لها من الفضل ما لا يُحصى ، وورد في كتاب التعمير: أن رسول الله ﷺ قال لبعض العارفين : إن المرة الواحدة منها تعدل الجزولية ألف ألف .... هكذا بالتضعيف حتى حسبها عشرين مرة .

قال السيد محمد علوي المالكي رضى الله عنه: من قرأ هذه الصلاة سبعين مرة قبل الفجر رأى النبي ﷺ وتسمى هذه الصلاة بـ "الصلاة العظيمية" وهى لسيدي أحمد بن إدريس رضى الله عنه .

الصلاة الصلاة على النبي أعظم القربات الصلاة على النبي 500 مرة صيغة الصلاة على النبي 500 مرة فضل الصلاة على النبي 500 مرة صيغ الصلاة على النبي الصلاة العظيمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

تعليق غير متوقع من نجم الأهلي بعد هجوم إمام عاشور على رضا عبد العال

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

موضوعات متعلقة

تجعل الدعاء مُستجابًا.. 9 كلمات نصح بها النبي أصحابه قبل المناجاة

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج .. كررها 300 مرة فقط

ترشيحاتنا

وليد توفيق: اشتغلت في الكهرباء والنجارة ..وعانيت الكثير بـ لبنان

كمون: استبعاد "الجزيري والمثلوثي" من قائمة تونس علامة استفهام

بعد الضربات الروسية.. بايدن يحض الكونجرس على اتخاذ خطوات طارئة لدعم أوكرانيا

مرور القاهرة: غلق محاور هامة في مدينة نصر.. تفاصيل

الكشف عن قيمة غرامة الزمالك في ملف فرجاني ساسي

للهبوط على القمر في المستقبل.. اختبار مذهل لمصعد SpaceX Starship


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

مبسوطة ومرتاحة.. كيف ظهرت شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق وماذا تفعل؟

خطوة بخطوة.. طريقة عمل عيش الشاورما السوري

فيديو

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ