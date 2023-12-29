عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنتي معندكيش غير الطلب دا | جريمة زوجية في الدقهلية ..تفاصيل صادمة

ارشيفيه
ارشيفيه

أكد المتهم بقتل زوجته بإحدى قرى الدقهلية أنه ملّ من مطالب زوجته من مصاريف المنزل والضغوط حوله وأنه وزوجته أصبحت حياتهما مشكلات ولم يعد يتحمل.

وإضاف أنه ارتكب الواقعه بعد أن زاد الشجار بينهما وارتفعت أصواتهما وسمعهم الجيران فطب منه أن تصمت ولكن الشجار وصل لمننهاه فاستل اله حادة وتخلص منها .

ولقيت ربة منزل بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية اليوم الجمعة مصرعها طعنًا بآلة حادة على يد زوجها لخلافات زوجية بينهما. 


وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة نبروه من أهالى قرية بانوب التابعة للمركز بمقتل سيدة على يد زوجها طعنا عقب خلافات زوجية بينهم حيث قام بالاتصال بأسرتها وأبلغهم بقتلها
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل ندى ش م 29 عامًا على يد زوجها ويدعى أحمد م .م 38 عامًا حيث تعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب خلافات أسرية بينهما.


قام المتهم. بالتوجه للمركز وسلم نفسه للشرطة معترفا بالواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

امن الدقهلية المتهم بقتل زوجته تولت النيابة التحقيق زوج يتخلص من زوجتة مديرية أمن الدقهلية محافظة الدقهلية مركز شرطة نبروه وحدة مباحث مقتل سيدة مصاريف المنزل مركز نبروه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

الأهلي يكشف تطورات ملف الصفقات وموقف ديانج ووسام أبوعلي

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

5 ملايين يورو.. عرض تركى كبير للتعاقد مع دبابة الأهلي

موضوعات متعلقة

طعنها بألة حادة.. مصرع سيدة على يد زوجها في الدقهلية

ترشيحاتنا

غياب محمد صلاح .. التشكيل المثالي للجولة 19 للدوري الإنجليزي

بـ 200 صاروخ مضاد للطائرات.. بريطانيا ترد على الضربات الروسية لأوكرانيا

دعاء المطر لمن تحب.. 9 كلمات تسخر له الطيبين وتوسع رزقه

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

بعد الخسارة بخماسية أمام النصر.. كريم بنزيما يغادر مدينة جدة

%25 للإسكان.. أين تذهب أموال قانون التصالح في مخالفات البناء؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل القرنبيط الأصفر.. خطوة بخطوة

بعد عمر سنة.. ملعقة من العسل لطفلك تحميه من هذه الأمراض

الهوت دوج والبرجر .. الطريقة الصحيحة لتجميد اللحوم المصنعة

هل هتعرف تخرج في رأس السنة؟| الأرصاد تكشف حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

فيديو

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ