إنتي معندكيش غير الطلب دا | جريمة زوجية في الدقهلية ..تفاصيل صادمة

أكد المتهم بقتل زوجته بإحدى قرى الدقهلية أنه ملّ من مطالب زوجته من مصاريف المنزل والضغوط حوله وأنه وزوجته أصبحت حياتهما مشكلات ولم يعد يتحمل.

وإضاف أنه ارتكب الواقعه بعد أن زاد الشجار بينهما وارتفعت أصواتهما وسمعهم الجيران فطب منه أن تصمت ولكن الشجار وصل لمننهاه فاستل اله حادة وتخلص منها .

ولقيت ربة منزل بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية اليوم الجمعة مصرعها طعنًا بآلة حادة على يد زوجها لخلافات زوجية بينهما.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة نبروه من أهالى قرية بانوب التابعة للمركز بمقتل سيدة على يد زوجها طعنا عقب خلافات زوجية بينهم حيث قام بالاتصال بأسرتها وأبلغهم بقتلها

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل ندى ش م 29 عامًا على يد زوجها ويدعى أحمد م .م 38 عامًا حيث تعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب خلافات أسرية بينهما.



قام المتهم. بالتوجه للمركز وسلم نفسه للشرطة معترفا بالواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.