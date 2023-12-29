البترول: توصيل الغاز الطبيعي إلى 14.5 مليون وحدة سكنية خلال 2023

تماشياً مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل أعباء استخدام أسطوانة البوتاجاز على المواطنين فقد تم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل بديلاً عن البوتاجاز حيث ساهمت خطط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة خلال العام في رفع إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية الى نحو 5ر14 مليون وحدة سكنية مما يرفع عدد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن ويزيد من الوفر المتحقق في استهلاك أسطوانات البوتاجاز التي تدعمها الدولة .

توصيل الغاز الطبيعي إلى 50 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال عام 2023

المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

انطلاقاً من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة ، حيث تساهم الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والنجوع الأكثر احتياجاً ، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي هذه القرى وذلك بديلا عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز ، حيث يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للقري والنجوع ومد شبكات الغاز الطبيعي لنحو 841 قرية ، وقد ارتفع عدد القرى التي تم تدفيع الغاز الطبيعي اليها الى 404 قرية تخدم مليون و 600 ألف أسرة ، وجار تنفيذ اعمال مد شبكات الغاز الطبيعي الى نحو 537 قرية أخرى .

التوصيل للمنشآت التجارية والمصانع

-تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1316 منشآه تجارية، و 58 مصنعاً.

•التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لتموين السيارات

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات تسعى وزارة البترول جاهدة في التوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعي المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، وتم خلال عام 2023 ما يلى:

-التقدم في تنفيذ خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية والتي ساهمت في زيادة كبيرة فى أعداد المحطات إلى ما يقرب من 1000 محطة تخدم نحو 534 الف سيارة تعمل بالغاز على مستوى الجمهورية.



-تدشين أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى في مارس والذى يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط وذلك فى إطار تدعيم خطة الدولة فى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات من خلال توفير تطبيقات وحلول غير تقليدية، حيث يتميز المركز بتوافر جميع مكونات أطقم التحويل والمعدات والعدد اليدوية المستخدمة فى عملية التحويل فى سيارة واحدة متنقلة ، والآن هناك مركزين متنقلين أيضاً لكارجاس.

-ارتفع المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 97 مليون متر مكعب عام 2022 إلى حوالى 110 مليون متر مكعب عام 2023 بزيادة حوالى 14% كمؤشر على زيادة عدد المركبات المحولة وإقبال المواطنين على استخدام الغاز كوقود للسيارات .

-تم وضع عدد من إجراءات التيسيرات على المواطنين و العروض الترويجية الجديدة التي تم الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد و تتضمن الي جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء

-تسليم رخصتين في مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية الأولى لشركة مينرفا العالمية Minerva Group والتى تبدأ تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد والرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة بنينسولا العالمية والتي ستبدأ تقديم خدماتها بالموانئ المصرية بالبحر المتوسط.