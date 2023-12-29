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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هخرب الدنيا | تفاصيل خلاف حاد بين مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر

حلمي بكر
حلمي بكر

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه يعتبر الموسيقار حلمى بكر بمثابة شقيقه الأكبر، مشيرا إلى أنه دائم التواصل معه .


رد مصطفى كامل على زوجة حلمي بكر 
 

وتابع نقيب الموسيقيين: "مفيش بيني وبينه أى شيء ممكن يزعلنا من بعض، وأتمنى له الشفاء العاجل ويقوم لنا بالسلامة".


واستطرد: "طول الوقت أقف معه في أزماته الصحية وغيرها، وواجب عليا وعمري ما أتخلى عنه، ولا شيء يحدث معه من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلا بعلمي وتخطيطي حتى الآن".


وأكد أنه تدخل في حل أزمة النصب الأخيرة التي تعرض لها الموسيقار حلمى بكر، متابعا: "حاولت أحل الموضوع، وهفضل أدافع عنه طول الوقت".

مصطفى كامل 


انتقاد زوجة حلمي بكر لمصطفى كامل


وعن انتقاد زوجة حلمي بكر له طول الوقت، قال: "مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي".


يمر الموسيقار حلمى بكر بلحظات صعبة خلال الأيام الماضية بعدما تعرض لأزمة صحية تسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل، ويلتزم الفراش منذ هذه الأزمة لتلقي العلاج.


تطورات الحالة الصحية لحلمي بكر 
 

كشف د.عاطف إمام " عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية"، تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، الذي يخضع حاليا للعلاج في منزله.


د.عاطف، في تصريح إعلامية، قال ،:" أتابع مع الزميلة الفنانة نادية مصطفى، حالة المبدع الكبير، و نزوره يوميا ، وأصبح بالفعل غير قادر على الوقوف على قدميه، ويشعر بألم بهما، ويتحدث معنا وهو راقدا على السرير".


وتابع،:" ساعات بحتاج لجلسات علاج طبيعي على رجله ، لأنه كما ذكرت مش بيقدر يقف على رجله ولا يمشي عليها من تداعيات المرض، و خاصة مع رفضه العودة إلى المستشفى، ورغبته فى العلاج بالمنزل".
الموسيقار الكبير حلمي بكر، قضى في يناير الماضي، 15 يوم في مستشفى الشبراويشي، التي نقل لها إثر معاناته من ارتفاع نسبة السكر، و قصور في وظائف الكلى والكبد، والتهاب رئوي، بالإضافة إلى زيادة نسبة المياه في الجسم والقدمين". كامل، نقيب الموسيقيين، إنه يعتبر الموسيقار حلمى بكر بمثابة شقيقه الأكبر، مشيرا إلى أنه دائم التواصل معه طول.

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رد مصطفى كامل على زوجة حلمي بكر 
 

وتابع نقيب الموسيقيين: "مفيش بيني وبينه أى شيء ممكن يزعلنا من بعض، وأتمنى له الشفاء العاجل ويقوم لنا بالسلامة".
واستطرد: "طول الوقت أقف معه في أزماته الصحية وغيرها، وواجب عليا وعمري ما أتخلى عنه، ولا شيء يحدث معه من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلا بعلمي وتخطيطي حتى الآن".
وأكد أنه تدخل في حل أزمة النصب الأخيرة التي تعرض لها الموسيقار حلمى بكر، متابعا: "حاولت أحل الموضوع، وهفضل أدافع عنه طول الوقت".
انتقاد زوجة حلمي بكر لمصطفى كامل
وعن انتقاد زوجة حلمي بكر له طول الوقت، قال: "مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي".
يمر الموسيقار حلمى بكر بلحظات صعبة خلال الأيام الماضية بعدما تعرض لأزمة صحية تسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل، ويلتزم الفراش منذ هذه الأزمة لتلقي العلاج.

حلمي بكر 


تطورات الحالة الصحية لحلمي بكر 
 

كشف د.عاطف إمام " عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية"، تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، الذي يخضع حاليا للعلاج في منزله.
د.عاطف، في تصريح إعلامية، قال ،:" أتابع مع الزميلة الفنانة نادية مصطفى، حالة المبدع الكبير، و نزوره يوميا ، وأصبح بالفعل غير قادر على الوقوف على قدميه، ويشعر بألم بهما، ويتحدث معنا وهو راقدا على السرير".
وتابع،:" ساعات بحتاج لجلسات علاج طبيعي على رجله ، لأنه كما ذكرت مش بيقدر يقف على رجله ولا يمشي عليها من تداعيات المرض، و خاصة مع رفضه العودة إلى المستشفى، ورغبته فى العلاج بالمنزل".
الموسيقار الكبير حلمي بكر، قضى في يناير الماضي، 15 يوم في مستشفى الشبراويشي، التي نقل لها إثر معاناته من ارتفاع نسبة السكر، و قصور في وظائف الكلى والكبد، والتهاب رئوي، بالإضافة إلى زيادة نسبة المياه في الجسم والقدمين".

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