عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحيى الموجي: لا يوجد مقارنة بين صوت عبد الحليم وعمرو دياب

الموسيقار يحيي الموجي
الموسيقار يحيي الموجي

قال الموسيقار  يحيي الموجي، إنه فشل مع عمرو دياب في أول ألبوم لهما، وكان يحمل اسم "يا طريق يا طريق".

وأضاف يحيي الموجي خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن هناك تشابه بين عبد الحليم وعمرو دياب في قلة الظهور في البرامج وقلة الكلام والصناعة نفسها.

وكشف يحيي الموجي خلال اللقاء عن سر نجاح عمرو دياب قائلا: عمرو يتمتع بالذكاء ويحافظ على نفسه ويمارس الرياضة والجيم ويبتعد عن التدخين ويتمسك بالأصالة. 


 وأكد يحيي الموجي أنه لا يوجد مقارنة بين صوت عبد الحليم وعمرو دياب.

 

يحيي الموجي عمرو دياب بالخط العريض نجاح عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

اجتماع ناري بين الخطيب وكولر في الأهلي | إيه اللي حصل

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

ترشيحاتنا

انتهاء 96% من مشروعات تطوير ميناء غرب بورسعيد .. انفوجراف

القضاء على الأونروا.. الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج الوكالة الإغاثية من قطاع غزة

مصطفى بكري: الرئيس السيسي حاور العالم لحل القضية الفلسطينية

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

أماكن وأرقام جلوس امتحان الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس

منتخب نيجيريا يعلن قائمة لاعبيه المشاركة بكأس الأمم الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوة بخطوة.. طريقة عمل عيش الشاورما السوري

جلسة تصوير جريئة.. أبرز إطلالات ثراء جبيل رفقة خطيبها

هخرب الدنيا | تفاصيل خلاف حاد بين مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر

زيادة حجم الأنف والأذن.. سبب تغير الملامح مع التقدم في العمر

فيديو

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ