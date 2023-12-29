يحيى الموجي: لا يوجد مقارنة بين صوت عبد الحليم وعمرو دياب

قال الموسيقار يحيي الموجي، إنه فشل مع عمرو دياب في أول ألبوم لهما، وكان يحمل اسم "يا طريق يا طريق".

وأضاف يحيي الموجي خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن هناك تشابه بين عبد الحليم وعمرو دياب في قلة الظهور في البرامج وقلة الكلام والصناعة نفسها.

وكشف يحيي الموجي خلال اللقاء عن سر نجاح عمرو دياب قائلا: عمرو يتمتع بالذكاء ويحافظ على نفسه ويمارس الرياضة والجيم ويبتعد عن التدخين ويتمسك بالأصالة.



وأكد يحيي الموجي أنه لا يوجد مقارنة بين صوت عبد الحليم وعمرو دياب.