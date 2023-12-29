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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحيى الموجي يكشف حقيقة ضربه لعمرو دياب

الموسيقار يحيى الموجي،
الموسيقار يحيى الموجي،

رد الموسيقار  يحيى الموجي، على أنباء ضربه للهضبة عمرو دياب، في إحدى الحفلات.

وقال الموجي: "أنا قولت ضربته عشان كذا.. الناس خدت كلمة ضربته وعملت حكاية، اللي حصل إني بعزف وراه في إحدى الحفلات المقامة في منطقة صحراوية، ولقيت حشرة على ضهره، خفت عليه وقمت بالقوس ضاربه.

وأضاف الموجي: عملت ده؛ عشان شكله قدام جماهيره، لأني مش عارف رد فعله لو الحشرة قرصته.

وأكد يحيى الموجي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة الحياة، أن أغنية "حبيبي ولا على باله" التي لحنها للفنان عمرو دياب، تحمل مزيجا بين موسيقى الماضي والحاضر.

وأضاف: الأغنية اتعملت بالمقلوب، اتعملت غلط، يعني واحنا شغالين عليها، عملنا كل حاجة عكس ما بتتعمل.

الموسيقار يحيى الموجي عمرو دياب بالخط العريض يحيي الموجي ضرب عمرو دياب

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