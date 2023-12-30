14 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة أكثر من 14 مليار درهم.

و شهدت الدائرة تسجيل 2342 مبايعة بقيمة 9.77 مليار درهم، منها 216 مبايعة للأراضي بقيمة 4.38 مليار درهم و2126 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.38 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 600 مليون درهم في منطقة زعبيل الثانية تليها مبايعة بقيمة 456.52 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 213.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 52.39 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 916.04 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 117.95 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 357.39 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 131.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 356 مبايعة بقيمة 342.31 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 196 مبايعة بقيمة 881.92 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 183 مبايعة بقيمة 417.21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.17 مليار درهم منها 86 رهونات أراض بقيمة 1.57 مليار درهم و432 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.61 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة زعبيل الثانية بقيمة 603.37 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 377.78 مليون درهم.

منطقة الوصل

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 203 هبة بقيمة 1.92 مليار درهم كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 511.4 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 405.85 مليون درهم.