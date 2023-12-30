اخبار التوك شو|بكرى : القيادات في إسرائيل تسعى إلى استفزاز مصر..المفتى يعدد أنواع البدعة ما هو حسن وواجب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى

المفتى يعدد أنواع البدعة ما هو حسن وواجب.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،أن البدعة فيها ما هو حسن والبعض يريد حصرها في الضلالة فقط .



مفتي الجمهورية: الاحتفال بمولد الأنبياء قرب إلى الله ما لم يخالف الشرع

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم احتفال المسلمين بميلاد السيد المسيح.



إيناس الدغيدي: اختيارات غادة عبدالرازق «مدمرة حياتها».. وعدم توفيقها «لأنها بتراجع حساباتها»

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن الفنانة غادة عبدالرازق ممثلة قوية ومميزة جدًا وكان لها العديد من النجاحات ولم توفق في السنوات الأخيرة؛ لأن لديها مشكلة مع نفسها وتراجع حساباتها مع نفسها.



القاهرة الإخبارية: أمريكا تعفي إسرائيل من رسوم التجارة المتبادلة بينهما

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مدد شروط وامتيازات التجارة المتبادلة المعفاة من الرسوم الجمركية لإسرائيل، وذلك على كميات محددة من منتجات زراعية معينة لمدة عام، ينتهي في 31 ديسمبر 2024.



الهجرة توضح جهود الدولة لدعم المصريين بالخارج

كشفت سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية، حجم جهود الدولة المصرية لدعم المصريين بالخارج بمختلف المبادرات.



عميد كلية سياسة واقتصاد: السوق السوداء للدولار تظهر وتنتهي في تلك الحالات

قالت علياء المهدي، عميد كلية السياسة والاقتصاد الأسبق بجامعة القاهرة، إن السوق السوداء للدولار تظهر حينما تكون الأسواق الرسمية غير قادرة على توفير العملات.



مصطفى بكري: الرئيس السيسي حاور العالم لحل القضية الفلسطينية

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس السيسي لم يتهاون بل حاور العالم لحل القضية الفلسطينية.



بسبب تصريح مستفز من وزير إسرائيلي سابق| انفعال خالد أبو بكر على الهواء

رفض الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، بأن حوالي مليون ونصف المليون من سكان غزة سيغادرون القطاع إلى سيناء المصرية.



كرم جبر : بعض المنصات العالمية تشجع على المثلـية والتطرف والإلحاد

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن بعض المنصات العالمية تشجع على المثلـية والتطرف والإلحاد.



بكرى : القيادات في إسرائيل تسعى إلى استفزاز مصر

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن القيادات الحالية والسابقة فى اسرائيل تسعى الى استفزاز مصر عبر العديد من التصريحات.

