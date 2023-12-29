المفتى يعدد أنواع البدعة ما هو حسن وواجب.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،أن البدعة فيها ما هو حسن والبعض يريد حصرها في الضلالة فقط .

وأضاف مفتى الجمهورية خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الأمر المبتدع المستحدث منه ما هو حسن، ومنه ما هو واجب، ومنها ما هو حرام ومنه ما هو مباح.

عهد النبي

وتابع المفتي: هناك أمور محدثة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنها موافقة للشرع و لأوامر النبي، وهي أمور مقبولة.

وأشار المفتى إلى قول النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: "مَن سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنة فله أجرها وأجر مَن عمل بها إلى يوم القيامة".