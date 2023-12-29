إيناس الدغيدي: اختيارات غادة عبدالرازق «مدمرة حياتها».. وعدم توفيقها «لأنها بتراجع حساباتها»

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن الفنانة غادة عبدالرازق ممثلة قوية ومميزة جدًا وكان لها العديد من النجاحات ولم توفق في السنوات الأخيرة؛ لأن لديها مشكلة مع نفسها وتراجع حساباتها مع نفسها.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، من الممكن أن تكون اختيارات الفنانة غادة عبد الرازق السبب في عدم توفيقها، معقبة: "اختياراتها مدمرة حياتها".

وأشارت إلى أنها لا تشاهد أي مسلسل بشكل كامل ولم تشاهد أي مسلسل العام الرمضاني الماضي، منوهة بأنها لا تستمتع بأي مسلسل ولا تشاهد المسلسل بعيون المتفرج العادي ولكنها تنتقد العديد من المشاهد في بعض الأفلام.