شروط استخراج رخصة قيادة سيارة خاصة لأول مرة

يبحث كثير من الناس عن خطوات استخراج رخصة سيارة لأول مرة، ويوضح صدى البلد هذه الخطوات فيما يلي:

شروط استخراج رخصة خاصة والأوراق المطلوبة

1- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة عن 18 سنة.

2- على الراغب في استخراج رخصة قيادة لأول مرة، التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل سكنه المدون في بطاقة الرقم القومي.

3- يقوم المواطن بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع إطلاع الموظف على الأصل.

4- توفير صورة من شهادة التخرج، مع الاطلاع على الأصل.

5- التقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة خاصة، بنموذج رقم 256، وهو متوفر في مقر إدارة المرور التابعة.

6- تقديم 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء.

7- تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي يقدم لجميع وحدات المرور عن الصحة الخاصة بالنظر، وأيضا أمراض الباطنة.

8- تقديم جميع المستندات والأوراق الملوبة، وعلى المتقدم اجتياز كل اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، وكذلك يجري دفع الرسوم المقررة، وعقب ذلك يحصل على رخصة القيادة في التاريخ المحدد لها.

يتم تحدد الضرائب على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة بالنسبة للسيارات الملاكي، وعلى أساس عدد الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة والأتوبيس، وعلى أساس الوزن لسيارات النقل.

استحدثت الإدارة العامة للمرور النموذج الموحد المؤمن والذى بمقتضاه يتم سداد جميع المبالغ وهي: تأمين إجباري- ضرائب ورسوم - طوابع ودمغات المطلوبة لعملية الترخيص بمستند واحد في منفذ واحد .