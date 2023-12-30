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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكاية فتاة ليل استدرجها العنتيل العجوز.. نرصد الدقائق الأخيرة في حياة مسن المرج

فتاة المرج
فتاة المرج

أستمعت جهات التحقيق إلى ضابط قسم شرطة المرج "مجري التحريات" في واقعة وفاة مسن على يد فتاة ليل.

وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن المجني عليه بعد تشريح الجثمان مع استعجال التحريات التكميلية لمباحث قسم شرطة المرج.

فتاة ليل

وكشفت التحقيقات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة، فتاة ليل وتبين أنها تواجدت في منزل الضحية؛ بعد أن اتفق معها القتيل على ممارسة الرذيلة معها نظير مقابل مادي، وأنها فور دخولها لمنزل القتيل انتظرت حتى تتمكن من الانقضاض عليه وإزهاق روحه؛ بقصد سرقة ما بحوزته من مبالغ مالية ومدخرات، لعلمها مسبقا أن المجني عليه ميسور الحال.

فتاة المرج

وأضافت التحقيقات أن المجنى عليه لديه علاقات نسائية مشبوهة، حيث اعتاد على استقبال فتيات الليل في منزله؛ لممارسة الرذيلة معهن، ويوم الجريمة، اصطحب المسن، المتهمة، بعد أن اتفق معها على الذهاب معه لمنزله لممارسة الرذيلة، ووافقت على الذهاب معه؛ بعد أن اختمرت في رأسها فكرة التخلص منه وسرقته، لعلمها مسبقا أن الضحية ميسور الحال، ولديه مبالغ مالية يدخرها في منزله.

مسن المرج

وأكدت التحقيقات، أن المتهمة توجهت مع المجني عليه إلى منزله، بعد أن اتفقت معه على المبلغ المالي الذي ستتقاضاه منه نظير ممارسة الرذيلة معه، وبعد أن دخلت مسكن الضحية؛ انتظرت حتى خلع ملابسه، وفي أثناء ذلك، استغلت انشغال المسن القتيل بوضع ملابسه في الدولاب، فقامت بخنقه بقطعة قماش "طرحة رأس" كانت بحوزتها، حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة، ثم وضعت قطعة قماش أخرى في فمه، واستولت على مبلغ 1000 جنيه، وهاتفه المحمول، وفرت هاربة.

جريمة المرج

وأشارت التحقيقات، أن المتهمة بقتل سمسار المرج شاهدت الأموال في يده وما أن شرع في إقامة العلاقة المحرمة معها حتى قامت بخنقه مستخدمة طرحة ووضعت قطعة قماش في فمه وسرقت أمواله وهاتفه المحمول وفرت هاربة.

غرفة المرج

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة سمسار سبعيني داخل منزلة"غرفة المرج" ملفوف حول رقبته طرحه، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة متسولة.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على الفتاة المتهمة بقتل سمسار المرج وبمواجهتها اعترفت بأنها تقيم في الشارع بمنطقة الأرض الصفراء، وأن السمسار عرض عليها غرفة للإقامة بها، وذهبت معه إلا أنه ساومها على إقامة علاقة غير شرعية ووافقت.

وتابعت الفتاة أنها ذهبت برفقته وما أن شرع في إقامة العلاقة معها حتى قامت بمغافلته وخنقته بالإيشارب ووضعت قطعة قماش في فمه وأنهت حياته ثم سرقت أمواله وهاتفه المحمول وفرت هاربة.

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