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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منافسة لـ آيفون.. سامسونج تكشف عن ميزة جديدة لحماية البطارية

منافسة لـ آيفون..
منافسة لـ آيفون.. سامسونج تكشف عن ميزة جديدة لحماية البطارية

تطور علامة سامسونج الكورية ميزة جديدة لحماية بطارية هواتفها من أجل إطالة عمرها الافتراضي من خلال تحسين آلية الشحن نفسها.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، ستوفر سامسونج ميزتها الجديدة في تحديث One UI 6.1 الذي سيظهر مع إطلاق سلسلة هواتف جلاكسي S24 مع نظام أندرويد 14.

سيمكن تفعيل الميزة من خلال قسم البطارية في إعدادات الهاتف، والتي توفر 3 خيارات مختلفة لحماية البطارية المتمثلة في التحكم بالشحن الزائد على 3 مراحل، وكذلك وقت الاستخدام.

عند وصول نسبة الشحن البطارية إلى 100%، سيتوقف الشحن أوتوماتيكياً مع اختيار الحماية الأساسية، ولن يشحن نفسه من جديد إلا عند انخفاض نسبة الشحن إلى 95%.

وكذلك إيقاف الشحن السريع بمجرد وصول نسبة شحن البطارية إلى 80%، ومن ثم الشحن البطىء لحين الوصول إلى نسبة 100% بحلول وقت استيقاظك، وبالتالي تفادي ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل.

والخيار الأخير سيوقف الشحن تماماً عند الوصل لنسبة الشحن 80%، ولن يشحن من جديد إلا بعد انخفاض نسبة الشحن عن 80%.

يذكر أن هذه الميزة على هواتف آيفون الشهيرة، وكذلك من جوجل، والتي تساعد في إطالة عمر البطارية.

سامسونج S24 أندرويد One UI 6 1 أندرويد 14

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