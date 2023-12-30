تتحمل الظروف الصعبة.. سامسونج تكشف عن أجهزة قوية

تنوي شركة سامسونج الكورية الجنوبية الكشف عن إصدارات جديدة تشمل هاتف وجهاز لوحي، ولكن من الفئة المتنية القوية التي تتحمل الظروف الصعبة.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، سيكون الهاتف هو “جلاكسي XCover 7” والجهاز اللوحي “جلاكسي تاب أكتيف 5”.

جاء هاتف Galaxy XCover 7 بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع IPS LCD بدقة عرض Full HD، مع نوتش يحتوي على الكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

سيحمل Galaxy XCover 7 معالجاً من نوع Exynos من سامسونج، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية رام سعة 6 جيجابايت، مع بطارية قابلة للإزالة، وكاميرا خلفية واحدة.

يستطيع Galaxy XCover 7 تحمل السقوط الصعب على الأرضيات الصلبة، بجانب مقاومته للماء والأتربة بمعيار IP68، بسعر يبدأ من 400 دولار أمريكي.

Galaxy XCover 7

بينما الجهاز اللوحي Galaxy tab active 5 جاء مع تصميم قوي مدعوم بمعالج Exynos 1380 وذاكرة عشوائية رام سعة 6 جيجابايت، كما يدعم قلم S Pen، وهو مخصص للإستخدام فى الأماكن الصعبة والقاسية التي تتمتع بطقس صعب للغاية.

يذكر أن سامسونج لم تكشف بعد عن الميعاد الرسمي للكشف عن الجهازين، إلا أنه من المتوقع الكشف عنهما في الربع الأول من 2024.