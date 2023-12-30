صباح اليوم.. الاحتلال يواصل قصف جنوب غزة بالدبابات

منذ صباح اليوم السبت، والاحتلال يشرع في سلسلة غارات جوية وقصف مركز على مناطق متفرقة من غزة خاصة الجنوب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

من الجو شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة حيث من المفترض أنه المكان الباقي من غزة حيث يتجمع أكثر أهلها.

وتدور اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي من الدبابات الإسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال قذائف مدفعية على شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وسقط شهداء ومصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مسجد السنة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.