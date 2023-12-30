بعد تقديمها شكوى للمحكمة الدولية.. تعليق من حركة حماس على جنوب أفريقيا

ثمنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس تقديم جنوب أفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية للتحقيق مع الكيان الصهيوني بشأن ارتكابه جريمة إبادة الجماعية في غزة.

وكانت دولة الاحتلال ردّت على طلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، بإصدار أمر عاجل تعلن فيه أن تل أبيب تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية في حربها المستمرة في قطاع غزة.

وفقاً لوكالة «معا» الفلسطينية، فقد ألقت وزارة الخارجية الإسرائيلية باللائمة على «حماس» في معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، متهمةً إياها باستخدامهم دروعاً بشرية وسرقة المساعدات الإنسانيةمنهم، وهي اتهامات تنفيها الحركة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن القضية «لا أساس لها»، مضيفةً في بيان: «أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من الأضرار اللاحقة بغير المشاركين (في الحرب) ومن أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

من جانبه، قال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات على منصة «إكس»، إن «إسرائيل ترفض باشمئزاز التشهير الذي نشرته جنوب أفريقيا، والطلب الذي تقدمت به أمام محكمة العدل في لاهاي».