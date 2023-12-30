عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تقديمها شكوى للمحكمة الدولية.. تعليق من حركة حماس على جنوب أفريقيا

أرشيفي
أرشيفي

 ثمنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس تقديم جنوب أفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية للتحقيق مع الكيان الصهيوني بشأن ارتكابه جريمة إبادة الجماعية في غزة.

وكانت دولة الاحتلال ردّت على طلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، بإصدار أمر عاجل تعلن فيه أن تل أبيب تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية في حربها المستمرة في قطاع غزة.

وفقاً لوكالة «معا» الفلسطينية، فقد ألقت وزارة الخارجية الإسرائيلية باللائمة على «حماس» في معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، متهمةً إياها باستخدامهم دروعاً بشرية وسرقة المساعدات الإنسانيةمنهم، وهي اتهامات تنفيها الحركة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن القضية «لا أساس لها»، مضيفةً في بيان: «أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من الأضرار اللاحقة بغير المشاركين (في الحرب) ومن أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

من جانبه، قال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات على منصة «إكس»، إن «إسرائيل ترفض باشمئزاز التشهير الذي نشرته جنوب أفريقيا، والطلب الذي تقدمت به أمام محكمة العدل في لاهاي».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

وداعا عام الأزمات.. مفاجآت سارة تنتظر الجنيه المصري مقابل الدولار في 2024

ترشيحاتنا

القسام والقدس تدكان قوات الاحتلال في البريج وخان يونس.. شاهد

تفاصيل استخراج تأشيرة الحج والعمرة بأسرع طريقة

الكشف عن فشل مخابراتي للاحتلال في حادثتين

سر زواج ثراء جبيل فى أمريكا.. تفاصيل

5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية| تفاصيل

روسيا تمدد الحظر على تصدير الأرز إلى يونيو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. ابنة ماجدة زكي تخطف الأنظار في أول ظهور لها |شاهد

ضباب وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الساعات المقبلة

طريقة عمل عدس بجبة مدمس| بأسهل الخطوات

فستان زفاف ثراء جبيل يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

إدمان وسرطان.. سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها| فيديو

كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ