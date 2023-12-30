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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة يومين.. «صحة كفر الشيخ» توجه قافلة طبية شاملة لقرية الغنيمي

قافلة طبية
قافلة طبية

وجهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، قافلة طبية مجانية وشاملة بقرية الغنيمي التابعة لمركز قلين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لمدة يومين، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ومحافظ كفر الشيخ.

وتأتي هذه القافلة الطبية تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة.

وتستهدف هذه القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية : نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، طب الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، والجلدية، فضلا عن خدمات الأشعة والتحاليل الطبية.

التحاليل الطبية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ الشئون الصحية

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