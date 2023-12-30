ليتمتعوا بصحة جيدة.. الدواء تنشر إرشادات لمرضى السكري

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض الإرشادات لمساعدة مريض السكري في التعامل مع مرضه كي يتمتّع بصحّة جيّدة، والتي تتمثل في التالي:
• اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر الإمكان وممارسة التمارين الرياضيّة.
• تجنب الانفعال والضغط العصبي.
• اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب.
• فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكر التراكمي مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب.
• الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة.
• العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات.
• يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه.
• ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص، وتوافقها مع جهاز قياس السكر.