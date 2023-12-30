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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود علاء يواصل التدريب التأهيلي في صالة جيمانيزيوم الزمالك

صدى البلد

واصل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، على هامش  التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي.

وخضع محمود علاء لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم" ضمن البرنامج الموضوع له في ظل الإصابة التي يعاني منها في "الأنكل".

كانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

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