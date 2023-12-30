عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية استخدام خلفيات الذكاء الاصطناعي في استوري إنستجرام

إنستجرام
إنستجرام

تدخل الذكاء الاصطناعي (AI) في العديد من التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ يمكنك الآن استخدامه لتحسين قصصك على موقع إنستجرام، وفي شهر ديسمبر 2023 طرحت منصة الصور الشهيرة خلفيات AI جديدة تتيح لك تغيير خلفية أي صورة إلى شيء ممتع أو فريد من نوعه.

على سبيل المثال، يمكنك تحميل صورة من هاتفك، وإزالة الخلفية، وكتابة أي نص يمكنك تخيله والسماح للذكاء الاصطناعي بعمل سحره، إليك كيفية استخدام خلفيات الذكاء الاصطناعي في إنستجرام.

 

لو نسيتها.. كيفية إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام

وداعا لدمج المحادثات المزعجة.. "ميتا" تفصل دردشات ماسنجر عن إنستجرام

 

كيفية استخدام خلفيات الذكاء الاصطناعي في قصص إنستجرام

الخطوة الأولى: افتح تطبيق إنستجرام على جهاز آيفون أو أندرويد الخاص بك.


الخطوة الثانية: التقط صورة جديدة باستخدام كاميرا إنستجرام أو قم بتحميل صورة من هاتفك إلى ميزة القصص، ولكن تأكد من أن الصورة لا تشغل مساحة كبيرة من الشاشة ، مما يمنح الذكاء الاصطناعي مساحة أكبر لإنشاء شيء ممتع. 


الخطوة الثالثة: بمجرد دخولك إلى شاشة تحرير القصة، سترى زر AI Backdrop الجديد في أعلى الشاشة بجوار أزرار تغيير الحجم والنص والملصقات، على هاتف آيفون ستبدو الأيقونة على شكل شخص ونجمة في مربع، وعلى نظام أندرويد، تبدو الأيقونة كصورة أفقية بها نجمة في الزاوية العلوية اليمنى.


الخطوة الرابعة: في المرة الأولى التي تستخدمه فيها، ستحتاج إلى الموافقة على شروط الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ ميتا، والتي تتضمن منح ميتا،الحق في استخدام الصور التي تقوم بتحميلها لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تأكد من أنك موافق على هذا قبل المتابعة.


الخطوة الخامسة: بعد رؤية شرح ميزة "الإنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي" الجديدة، سيقوم إنستجرام بعد ذلك بمسح صورتك وتحليلها قبل إزالة الخلفية.


الخطوة السادسة: بعد إزالة الخلفية، سترى العديد من أزرار الاقتراحات، مثل "محاط بالجراء" أو "حفلة ديسكو"، بالإضافة إلى ذلك، سترى مربع نص حيث يمكنك الإبداع وإخبار الذكاء الاصطناعي بما تريد إنشاءه.


الخطوة السابعة: سترى صورتين لكل مطالبة AI في الجزء السفلي من الشاشة، إذا لم تعجبك النتائج، فانقر على أيقونة الدائرة "إعادة" بالقرب من أسفل اليسار، وسيقوم GenAI بإنشاء صورة أخرى.


الخطوة الثامنة: كرر هذه الخطوات حتى تحصل على النتيجة التي ترضيك، ثم تابع وأضفها إلى قصتك، أثناء مشاركة صورة الخلفية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، ستحتوي على ملصق إنستجرام مكتوب عليه "جربها" للسماح لأصدقائك باستخدام نفس مطالبة الذكاء الاصطناعي، أو اسحب الملصق إلى أسفل الشاشة وقم بإزالته.

انستجرام قصص إنستجرام الذكاء الاصطناعي خلفيات الذكاء الاصطناعي استخدام خلفيات الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

موضوعات متعلقة

5 هواتف جديدة انتظرها مع بداية العام الجديد.. اعرف مواصفاتها

لماذا يطلب تيك توك رموز مرور "آيفون"؟.. إليك السبب

بكاميرا 108 ميجابكسل.. هونر تطلق هاتف أنيق بمواصفات ممتازة

تشتري سامسونج Galaxy A15 ولا Galaxy A25.. مقارنة هتوضحلك الفرق!

بكامبرا سليفي 50 ميجابكسل.. فيفو تطلق أحدث إصدارات سلسلة Vivo V

بدون تطبيقات خارجية.. إزاي تحول صورك لاستيكرز على واتساب

فيفو تتفوق على نفسها.. نجاح ساحق لسلسلة iQOO Neo 9 بيومها الأول

واتساب يطور ميزة جديدة لحماية عيون مستخدميه

ترشيحاتنا

قضايا الدولة تفتتح فرع الهيئة بمدينة العريش .. صور

البابا تواضروس: مقولة الرئيس السيسي «نحن نبني دولة» تتحقق بتقوية كل أركانها|فيديو

البابا تواضروس: الخلط بين اليهودية والصهيونية يضيع الحقيقة التاريخية والدينية

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

معاناة في الهواء استمرت ساعات.. تفاصيل حادث "التلفريك" المثير للجدل

إسرائيل تؤكد حدوث تقدم طفيف في المحادثات مع حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

قبل انفصالهما.. صور أشعلت مواقع التواصل لـ أيمن بهجت قمر وزوجته

بفستان ملفت.. زوجة رامى عياش تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ