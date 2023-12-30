كيفية استخدام خلفيات الذكاء الاصطناعي في استوري إنستجرام

تدخل الذكاء الاصطناعي (AI) في العديد من التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ يمكنك الآن استخدامه لتحسين قصصك على موقع إنستجرام، وفي شهر ديسمبر 2023 طرحت منصة الصور الشهيرة خلفيات AI جديدة تتيح لك تغيير خلفية أي صورة إلى شيء ممتع أو فريد من نوعه.

على سبيل المثال، يمكنك تحميل صورة من هاتفك، وإزالة الخلفية، وكتابة أي نص يمكنك تخيله والسماح للذكاء الاصطناعي بعمل سحره، إليك كيفية استخدام خلفيات الذكاء الاصطناعي في إنستجرام.

كيفية استخدام خلفيات الذكاء الاصطناعي في قصص إنستجرام

الخطوة الأولى: افتح تطبيق إنستجرام على جهاز آيفون أو أندرويد الخاص بك.



الخطوة الثانية: التقط صورة جديدة باستخدام كاميرا إنستجرام أو قم بتحميل صورة من هاتفك إلى ميزة القصص، ولكن تأكد من أن الصورة لا تشغل مساحة كبيرة من الشاشة ، مما يمنح الذكاء الاصطناعي مساحة أكبر لإنشاء شيء ممتع.



الخطوة الثالثة: بمجرد دخولك إلى شاشة تحرير القصة، سترى زر AI Backdrop الجديد في أعلى الشاشة بجوار أزرار تغيير الحجم والنص والملصقات، على هاتف آيفون ستبدو الأيقونة على شكل شخص ونجمة في مربع، وعلى نظام أندرويد، تبدو الأيقونة كصورة أفقية بها نجمة في الزاوية العلوية اليمنى.



الخطوة الرابعة: في المرة الأولى التي تستخدمه فيها، ستحتاج إلى الموافقة على شروط الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ ميتا، والتي تتضمن منح ميتا،الحق في استخدام الصور التي تقوم بتحميلها لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تأكد من أنك موافق على هذا قبل المتابعة.



الخطوة الخامسة: بعد رؤية شرح ميزة "الإنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي" الجديدة، سيقوم إنستجرام بعد ذلك بمسح صورتك وتحليلها قبل إزالة الخلفية.



الخطوة السادسة: بعد إزالة الخلفية، سترى العديد من أزرار الاقتراحات، مثل "محاط بالجراء" أو "حفلة ديسكو"، بالإضافة إلى ذلك، سترى مربع نص حيث يمكنك الإبداع وإخبار الذكاء الاصطناعي بما تريد إنشاءه.



الخطوة السابعة: سترى صورتين لكل مطالبة AI في الجزء السفلي من الشاشة، إذا لم تعجبك النتائج، فانقر على أيقونة الدائرة "إعادة" بالقرب من أسفل اليسار، وسيقوم GenAI بإنشاء صورة أخرى.



الخطوة الثامنة: كرر هذه الخطوات حتى تحصل على النتيجة التي ترضيك، ثم تابع وأضفها إلى قصتك، أثناء مشاركة صورة الخلفية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، ستحتوي على ملصق إنستجرام مكتوب عليه "جربها" للسماح لأصدقائك باستخدام نفس مطالبة الذكاء الاصطناعي، أو اسحب الملصق إلى أسفل الشاشة وقم بإزالته.