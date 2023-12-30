فيتوريا يكشف أسباب استبعاد حسين الشحات من قائمة منتخب مصر

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أسباب استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلى من قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

وأضاف فيتوريا خلال مؤتمره الصحفي أن حسين الشحات يخضع لفحوصات طبية مع النادي الأهلي في الفترة الحالية، ويوجد العديد من اللاعبين في مركزه ما أدى إلى تقليل فرص اختياره.

وكشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن أسباب اختيار أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم عدم لعبهم لمدة ٧٠ يوم ماضية.

وأضاف فيتوريا خلال مؤتمره الصحفي أن اختيار فتوح هو رؤية فنية له وان الوقت الذي سيحتاج فيه فتوح سوف يؤدي بشكل جيد، وهو لاعب لائق ومعجب به ومستقبل للكرة المصرية.

وبالنسبة لصبحي قال فيتوريا أنه يثق فيه تمام وأنه لو اختاره لحراسة مرمى المنتخب سوف يختاره ويثق فيه بشكل كبير.

وقال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، انه اليوم هو بداية الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف فيتوريا خلال مؤتمره الصحفي، إنه تم اختيار ٢٧ لاعب لقائمة المنتخب المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، وانه المعسكر سوف يبدأ يوم ٢ يناير.

وأوضح فيتوريا ان المعسكر سوف يكون في العاصمة الإدارية، وسيتم لغب مباراة ودية مع منتخب تنزانيا يوم ٧ يناير وثم بعد ذلك سيتم منح اللاعبين راحة لزيارة أسرهم، والسفر لكوت ديفوار يوم ٩ يناير حتى نهاية البطولة.

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار و اللاعبون هم :

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد أبو جبل

محمد صبحي

عمر كمال

محمد هاني

أحمد حجازي

علي جبر

أحمد سامي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حمادة

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا

