إقبال كبير على مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة للتقديم باليوم الأول|صور

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك ابتداءً من اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.



ومن جانبه ، توافد عدد كبير من الطلاب للتقديم بالبرامج المتاحة خلال مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة ، باليوم الأول من فتح التقديمات .

أهمية برامج التعليم المدمج

1- تصنف شهادة التخرج إلى بكالوريوس أو ليسانس، تبعًا للكلية التي التحق بها الطالب .

2-- حصول طلبة الخريجين على ليسانس أو بكالوريوس مهني وليست أكاديمي.

3- يحصل الطالب على شهادة معتمدة من خلال المجلس الأعلى للجامعات .

4- يسمح للخريجين بتوثيق الشهادة في وزارة الخارجية للعمل بالخارج .

5- إمكانية كتابة المؤهل للطلاب الخريجين على بطاقته الشخصية.



شروط القبول

حدد مركزالتعليم المدمج جامعة القاهرة عدة شروط لقبول الطلاب الجدد وهى :

يقبل الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين على الأقل من تاريخ حصولهم على مؤهلهم الدراسي.

يستثنى من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية .

إعفاء أبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء من نفس الشرط .

يقبل المركز الطلاب الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.

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