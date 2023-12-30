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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر استعدادات محافظة الشرقية لاستقبال العام الجديد والأعياد

صدى البلد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كتاباً دورياً رقم 16لسنة 2023 لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات وكافة الجهات المعنية بالإجراءات اللازم اتخاذها وتنفيذها بكل دقة حيث كلف بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي ومديرية خدمية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأحداث الطارئة والتي قد تحدث خلال فترة الإجازات والتعامل معها بشكل سليم.

وكلف المحافظ بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء او نوابهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع واحداث على الفور وإخطار المحافظ بها.

وأكد محافظ الشرقية على تواجد مديري المديريات أو وكلائهم الذين يرتبط عملهم بتقديم خدمات للمواطنين فضلاً عن ضرورة تواجد طاقم إدارى وفني بمرافق (مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – المستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية – أماكن التجمعات الجماهيرية ) بمواقعهم خلال فترة الأعياد وتفقد المرافق وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال عيد الميلاد المجيد.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين العامة وبمحيط الكنائس والحدائق والمتنزهات بنطاق المحافظة واستمرار حملات رفع الاشغالات المخالفة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء اجازة عيد الميلاد المجيد .

كلف محافظ الشرقية وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية لزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة فضلاً على التنسيق مع مباحث التموين ومديرتي الصحة والطب البيطري وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة بتكثيف المرور اليومي على الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك والتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

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شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية للتصدي ومنع التعديات على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتعامل مع المخالفة في مهدها بكل حزم دون أي تهاون وذلك خلال إجازة عيد الميلاد المجيد.

أكد المحافظ على مدير إدارة مرور الشرقية بتكثيف الحملات المرورية والدرويات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكافة المخالفات ومنع وقوع حوادث على الطرق وتحقيق اقصى سيولة لحركة المركبات فضلاً عن تكثيف التواجد الأمني لرجال الشرطة و إجراءات التأمين للكنائس والمنشآت الهامة والحيوية بنطاق المحافظة. 

ويتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتهنئة للأخوة المسيحين ولجموع المواطنين بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

إجازة عيد الميلاد المجيد الإشتراطات الصحية الاحداث الطارئة الحدائق والمتنزهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرب والصرف الصحى الشرب والصرف

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