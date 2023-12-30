لا أتابع الأهلي ولا أشاهده.. نجم الزمالك السابق يثير الجدل من جديد

أكد أحمد الميرغني لاعب نادي الزمالك السابق، أنه لا يتابع مباريات النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وقال أحمد الميرغني في تصريحات تلفزيونية :" لا أتابع مباريات النادي الأهلي ولا أشاهده خلال المباريات الأخيرة سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو كأس السوبر المصري أو كأس العالم للأندية".

وأضاف الميرغني:" مش بتفرج على الأهلي ولم أشاهد في الفترة الأخيرة سوى مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية ، لذلك أنا لا أتحدث عن مستوى النادي الاهلي أو أقوم بتحليله".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

يذكر ان مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، قرر منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوما، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.

